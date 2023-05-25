Friday, July 21
Williams Bay Farmers' Market, 9 a.m. to 2 p.m. Edgewater Park, East Geneva Street, Williams Bay.
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