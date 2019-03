Winter 2018-19 all-conference honors

Girls basketball

Big Eight

FIRST TEAM

Grace Hilber, sr., Sun Prairie; Ashala Moseberry, sr., East; Demtria Prewitt, fr., La Follette; Emmoni Rankins, jr., Memorial; Sitori Tanin, jr., Middleton

SECOND TEAM

Alexis Baker, sr., Sun Prairie; Rayna Briggs, jr., Verona; Claudia Fieiras, so., Craig Hannah Flottmeyer, sr., Middleton; Emily Pierson, sr., Craig

THIRD TEAM

Navaehia Boston, jr., East; Kaitlin Eder, sr., La Follette; Sydni Olson, sr., La Follette; Jazzanay Seymore, so., Sun Prairie; Maya White Eagle, soph., Memorial

Player of the Year—Moseberry, East

Defensive Player of the Year—Baker, Sun Prairie

Coach of the Year—Marques Flowers, Memorial

AREA HONORABLE MENTION

Ryann Porter, jr., Parker

Badger South

FIRST TEAM

Baluck Deang, so., Edgewood; Chloe Buescher, sr., Milton; McKenna Warnock, sr., Monona Grove; Sydney Hilliard; sr., Monroe; Emily Benzschawel, sr., Monroe; Megan Benzschawel, so., Monroe; Liz Uhl, jr., Oregon; Kaitlyn Schrimpf, jr., Oregon; Peighton Trieloff, sr., Stoughton; Teya Maas, so., Watertown.

HONORABLE MENTION

Sarah Lazar, so., Edgewood; Lindsay Lanlois, jr., Edgewood; Anna Schoenike, jr., Fort Atkinson; Abbie Campion, jr., Milton; Peyton Blang, sr., Monona Grove; Jenny Gorton, jr., Monona Grove; Grace Tostrud, jr., Monroe; Sydona Roberts, sr., Oregon; Emma Kissling, sr., Stoughton; Alex Ashworth, sr., Stoughton; Ashley Nelson, sr., Stoughton; Jenna Koepp, sr., Watertown.

Southern Lakes

FIRST TEAM

Katelyn Rohner, jr., G, Waterford; Jada Moss, sr., C, Badger; Angela Slattery, so., G, Union Grove; Kathleen Fitzgerald, sr., C, Waterford; Haley Remington, jr., G/F, Elkhorn; Julia Hickey, jr., G, Wilmot.

Player of the year--Rohner

SECOND TEAM

McKenna Williams, fr., G, Delavan-Darien; Riley Alexander, sr., G, Wilmot; LuAnnabelle Wiesemann, sr., F, Badger; Annie Benevides, jr., C, Waterford.

HONORABLE MENTION

Cora Anderson, jr., Burlington; Kailea Timmerman, jr., Delavan-Darien; Payton Christensen, sr., Elkhorn; Karoline Krebs, sr., Wilmot; Ashlyn Welch, so., Badger; Megan Barber, jr., Union Grove; Emma Karpinski, sr., Waterford; Ellie Witt, jr., Westosha.

Rock Valley

FIRST TEAM

Paige Banks, jr., Evansville; Reagan Courier, jr., Big Foot; Annalise DeMuth, sr., McFarland; Olivia Tinder, so., Turner; Liz Kalk, jr., Clinton; Olivia Ganser, jr., Jefferson; Grace Lomen, fr., East Troy.

Player of the year--Banks.

Coach of the year--Sara Mallegni, McFarland.

SECOND TEAM

Katie Hildebrandt, so., McFarland; Kacie Carollo, so., Whitewater; Erin Rice, sr., East Troy; Kiarra Moe, fr., Brodhead; Abby Grosinske, jr., Whitewater; Abby Eftemoff, jr., Evansville; Mackenzie Lindow, sr., East Troy.

HONORABLE MENTION

Sophia Foster, sr., Big Foot; Viola Larson, jr., Big Foot; Alexis Oliver, sr., Brodhead; Hannah Welte, jr., Clinton; Addyson Ciochon, jr., Clinton; Gracie Moker, so., East Troy; Addy Lomen, so., East Troy; Morgan Demrow, sr., Edgerton; Josey Rinehart, so., Evansville; Leah Wagner, sr., Evansville; Ainsley Howard, so., Jefferson; Josie Peterson, so., Jefferson; Ashley East, sr., McFarland; Lindsey Lonigro, so., McFarland; Mara Fowler, sr., Turner; Marlee Young, jr., Turner; Cassidy Laue, jr., Whitewater; Jaden Henneman, sr., Whitewater.

Trailways South

FIRST TEAM

Taylor Burrell, jr., Parkview; Rachel Mason, sr., Palmyra-Eagle; Alexys Olson, sr., Parkview; Maey Bakke, jr., Abundant Life; Jayme Fischer, sr., Deerfield; Kaitlyn Kuhl, fr., Johnson Creek.

Co-players of the year--Burrell and Mason.

SECOND TEAM

Hunter Baars, sr., Parkview; Blair Webber, sr., Palmyra-Eagle; Hannah Steinbach, jr., Palmyra-Eagle; Addy Schmiesing, jr., Abundant Life; Celine Schmiesing, sr., Abundant Life; Rylie Thomas, sr., Johnson Creek.

HONORABLE MENTION

Kristine Mumm, sr., Parkview; Lilly Hammond, jr., Palmyra-Eagle; Brooke Joseph, jr., Johnson Creek; Hannah Rabenhorst, jr., Williams Bay; Tori Pollak, sr., Williams Bay; Sara Donoso, fr., Country Day.

Boys basketball

Big Eight

FIRST TEAM

Damontae Thompson, sr., East; Anthony Washington, jr., East; Troy Reeves, sr., La Follette; Cade Ellingson, sr., Memorial; Brock Voigt, sr., Sun Prairie

SECOND TEAM

Cliff McCray, sr., West; Ben Probst, jr., La Follette; Aaron Leverson, sr., Craig; Ryan Van Handel, sr., Verona; Sam Close, sr., Middleton

THIRD TEAM

Jack Huml, sr., Craig; Keonte Jones, jr., East; Nick Caropreso, sr., Memorial; Tremar Curry, sr., Parker; Dayne Armwald, jr., West

Player of the Year—Thompson, East

Defensive Player of the Year—Washington, East

Coach of the Year—Matt Miota, East

Badger South

FIRST TEAM

Michael Meriggioli, sr., Edgewood; Caden Nelson, sr., Monona Grove; Kade King, sr., Monroe; Ethan Victorson, sr., Oregon; Adam Hobson, jr., Stoughton.

Player of the year--Nelson.

SECOND TEAM

Jack Campion, fr., Milton; Sam Hepp, sr., Monona Grove; Henry Huston, sr., Monona Grove; Cade Meyer, so., Monroe; Erik Victorson, so., Oregon.

HONORABLE MENTION

Andrew Newton, sr., Edgewood; Isandro Jimenez, so., Edgewood; Michael Regnier, so., Edgewood; Jordan Flodin, sr., Fort Atkinson; Nolan Look, sr., Oregon; Jack Nelson, jr., Stoughton; Drew Anderson, sr., Stoughton; Cade Oiler, jr., Watertown; Kory Stas, jr., Watertown; Noah Jeseritz, sr., Watertown.

Southern Lakes

FIRST TEAM

Jaeden Zackery, sr., G, Westosha; Luke Umnus, sr., G, Elkhorn; Dylan Anderson, sr., F, Westosha; Dylan Runkel, jr., F, Burlington; Nick Brown, jr., F, Elkhorn; Zackary Watson, jr., G, Wilmot.

Player of the year--Zackery.

SECOND TEAM

Vince Umnus, sr., G, Elkhorn; Joseph Berezowitz, so., G, Burlington; Adam Simmons, sr., G, Westosha; Kale Rodgers, sr., G, Badger.

HONORABLE MENTION

William Ketterhagen, sr., Waterford; Samuel Rampulla, jr., Union Grove; Devon Davey, jr., Elkhorn; Kevin Sandman, jr., Wilmot; London Glass, fr., Wilmot; Grant DuMez, jr., Badger; Ethan Safar, so., Burlington; Reese Crull, sr., Delavan-Darien; Joey Michelau, sr., Westosha.

Rock Valley

FIRST TEAM

AJ Vukovich, jr., East Troy; Trevon Chislom, sr., McFarland; Michael Polakoski, sr., East Troy; Jordan Majeed, jr., Turner; Sulley Geske, jr., Evansville; James Monogue, jr., Jefferson; Clayton Jenny, so., Edgerton.

Player of the year--Vukovich.

Coach of the year--Darryl Rayfield, East Troy.

SECOND TEAM

Daniel Toennies, sr., McFarland; Derrick Wash Jr., jr., Turner; Quinten Lottig, jr., East Troy; Logan Eischeid, sr., Big Foot; AJ Courier, sr., Big Foot; Steve Dillard, sr., Turner; Brian Rusch, jr., Edgerton.

HONORABLE MENTION

Max Hildebrandt, sr., Big Foot; Aidan Greco, sr., Big Foot; Dawson Van Wyhe, sr., Brodhead; Riley Anastasi, sr., Clinton; Chase Cummings, fr., East Troy; Michael Rosin, jr., East Troy; Nick Spang, jr., Edgerton; Kyle Wille, sr., Edgerton; Seth Maag, jr., Evansville; Aaron Anderson, jr., Evansville; Ryan Brost, sr., Jefferson; Ben Sukow, sr., Jefferson; Luke Witter, sr., McFarland; Kenny Draeving, jr., Turner; Dylan Pease, sr., Whitewater; Jake Martin, so., Whitewater.

Trailways South

FIRST TEAM

Carson Knapp, sr., Deerfield; Morgan Carpenter, sr., Palmyra-Eagle; Revin Schneider, sr., Palmyra-Eagle; Eli Hoscheit, sr., Parkview; Cole Ducklow, sr., Johnson Creek.

Player of the year--Knapp

SECOND TEAM

Justin Balch, sr., Parkview; Tyler Haak, jr., Deerfield; Ben Venteicher, so., Williams Bay; Colin Green, sr., Madison Country Day; Michael Rhatican, sr., Abundant Life.

HONORABLE MENTION

Brandon Wilde, jr., Palmyra-Eagle; Aydon Campbell, sr., Parkview; Wills Manning, sr., Deerfield; Jamison Richardt, sr., Johnson Creek; Jaden Randall, so., Williams Bay; Nate Mannelli, jr., Williams Bay; Declan Young, sr., Country Day; Carl Ashworth, sr., Country Day.

Girls hockey

Badger Conference

FIRST TEAM

Anika Einbeck, so., F, Rock County Fury; Alyssa Knauf, so., F, Rock County Fury; Zephryn Jager, jr., F, Cap City Cougars; Cammi Ganshert, sr., D, Rock County Fury; Mack Rosin, jr., D, Cap City Cougars; Abigail Severson, jr., G, Viroqua.

SECOND TEAM

Haley Knauf, jr., F, Rock County Fury; Sierra Berg, sr., F, Metro Lynx; Maia Barendregt, sr., F, Viroqua; Lizzie Patton, jr., D, Baraboo; Megan Biesman, sr., D, Metro Lynx; Gwen Parker, sr., G, Metro Lynx.

HONORABLE MENTION

Olivia Cronin, fr., Rock County Fury; Camryn McKersie, fr., Metro Lynx; Haley Meskin, sr., Metro Lynx; Hailie Hefel, so., Stoughton; Paige Nelson, jr., Stoughton; Amanda Bauer, so., Cap City Cougars; Jenna Jager, sr., Cap City Cougars; Erin Simonson, so., Viroqua.

Boys hockey

Big Eight

FIRST TEAM

F--Drake Baldwin, sr., West; Mack Keryluk, jr., Verona; Benett Halbleib, sr., Sun Prairie; Parker Lindauer, sr., Memorial. D--Jack Helle, sr., Memorial; Jake Osiecki, sr., Verona; Bo Bergenthal, sr., Middleton. G--Kaden Grant, soph., Verona

SECOND TEAM

F--Ben Coulter, sr., Janesville; Tyler Nelson, sr., Memorial; Travis Kerman, sr., Sun Prairie; Cale Rufenacht, jr., Verona. D--Devin Hule, jr., West; Kyle Hanaman, sr., Beloit; Kade Binger, sr., Verona. G--Aiden Wright, soph., Beloit.

Player of the Year—Drake Baldwin, West

Coach of the Year—John Mauermann, Janesville; Steve Libert, West; Chris Finkler, Sun Prairie

Badger South

FIRST TEAM

Thomas Weis, jr., F, Edgewood; Grant Newcomer, jr., F, McFarland; Zak Roskos, sr., F, Oregon; Hunter Stracka, sr., D, Edgewood; Payton Stauffacher, jr., D, Monroe; Tucker Jarrett, sr., G, McFarland.

SECOND TEAM

Drew Lenz, jr., F, Edgewood; Tanner Smith, sr., F, Monona Grove; Brody Hlavacek, jr., F, Stoughton; Luke Hessenauer, so., D, Milton; Mike Zande, sr., D, Monona Grove; Carter Hellenbrand, sr., G, Stoughton.

HONORABLE MENTION

Nathan Walker, so., Edgewood; Cody Menzel, fr., Edgewood; Jack Bartzen, jr., McFarland; Nick Robinson, sr., Milton; Gage Schildgen, sr., Oregon; Adam Franken, so., Oregon; Laszio Orosz, jr., Oregon; Heath Bear, jr., Monroe.

Wrestling

Badger South

FIRST TEAM

106--Riley Nilo, fr., Milton; 113--Nicolar Rivera, fr., Stoughton; 120--Mason Dutcher, sr., Milton; 126--Edward Wilkowsi, jr., Watertown; 132--Braeden Whitehead, jr., Stoughton; 138--Hunter Lewis, sr., Stoughton; 145--Luke Mechler, so., Stoughton; 152--Gavin Model, jr., Stoughton; 160--Cade Spilder, sr., Stoughton; 170--Alex Witt, jr., Monroe; 182--Rudy Detweiler, so., Stoughton; 195--Brooks Empey, so., Stoughton; 220--Matt Brewster, sr., Watertown; 285--Alex Nachtigall, sr., Watertown.

SECOND TEAM

106--Ethan Peterson, fr., Stoughton; 113--Sawyer Brandenburg, jr., Fort Atkinson; 120--Dante Steinmetz, sr., Stoughton; 126--Tyler Kersten, sr., Milton; 132--Vincent Healy, fr., Fort Atkinson; 138--Tristin Trevino, jr., Fort Atkinson; 145--Zach Gunderson, so., Monona Grove; 152--Nick Logan, sr., Watertown; 160--Patrick Riley, jr., Monroe; 170--Brandt Spilde, jr., Stoughton; 182--Tanner Nachtigall, sr., Watertown; 195--Thomas Witkins, so., Fort Atkinson; 220--Bodie Minder, jr., Monroe; 285--Kristian Schlicht, so., Monona Grove.

HONORABLE MENTION

132--Stelle Mellum, sr., Oregon; 170--Luke Geister-Jones, sr., Stoughton; 182--Robbie Ruth, sr., Oregon.

Southern Lakes

FIRST TEAM

106--Cooper Willis, fr., Union Grove; 113--Jaden Bird, so., Burlington; 120--Hayden Halter, so., Waterford; 126--Jake Stritesky, jr., Badger; 132--Zachary Weiler, sr., Burlingon; 138--Daniel Stilling, sr., Elkhorn; 145--Cody Welker, jr., Burlington; 152--Alex Guardiola, sr., Waterford; 160--Jake Skrundz, jr., Burlington; 170--Zach Kaminski, jr., Waterford; 182--Zachary Wallace, so., Burlington; 195--Tony Mastrocola, sr., Waterford; 220--Boyd Biggs, sr., Waterford; 285--Kyle Freund, jr., Badger.

Athlete of the year--Stilling.

HONORABLE MENTION

182--Jimmy Stackpool, sr., Badger; 120--Grant Koenen, so., Burlington; 152--Giovany Gonzalez, sr., Delavan-Darien; 170--Aaron Taylor, jr., Elkhorn; 132--Jon Sackman, jr., Union Grove; 160--Dalton Danowki, sr., Waterford; Drew Hebior, sr., Wilmot; 138--Jefferson Kearby, sr., Westosha.

Rock Valley

FIRST TEAM

106--Ryen Hazzard, jr., Edgerton; 113--Tommy Larson, jr., East Troy; 120--Jared Miller, sr., Evansville; 126--Austin Scofield, so., Evansville; 132--Matt Kostroun, so., Evansville; 138--Adam Staver, sr., Evansville; 145--David Cushman, so., Whitewater; 152--Jackson Hauri, sr., Brodhead; 160--Dean Neff, jr., Jefferson; 170--Jake Dessart, sr., East Troy; 182--Zach Wynstra, sr., Clinton; 195--Drew Ries, jr., Turner; 220--Jacob Price, sr., East Troy; 285--Reed Farrington, jr., Edgerton.

SECOND TEAM

106--Wyatt Kegley, fr., East Troy; 113--Camden Staver, fr., Evansville; 120--Devon Harbison, jr., Turner; 126--Weston Wright, sr., Jefferson; 132--Cody Gamble, jr., Whitewater; 138--Jaden Salmieri, jr., Whitewater; 145--Raul Rojas, so., Big Foot; 152--Carter Friend, fr., Whitewater; 160--Trevor Wilkinson, jr., Edgerto;n 170--Aaron Heine, so., Jefferson; 182--Will Leibbrand, jr., Whitewater; 195--Collin Roberts, so., Evansville; 220--Cody Krueger, sr., Turner; 285--Arturo Franco, sr., Whitewater.

HONORABLE MENTION

106--Ashton Robinson, fr., Big Foot; Gunner Katzenmayer, fr., Evansville; 113--Quintin Gehrmann, sr., Jefferson; 120--Trenten Zahn, so., Whitewater; 126--Rylan Maly, so., Clinton; Johnson Moran, sr., Turner; 132--Daniel Clark, sr., Edgerton; 138--Cole Bavery, jr., Edgerton; Jayson Starr, jr., Brodhead; 145--Brian McCullough, jr., Brodhead; 152--Patrick Crull, jr., Evansville; 160--Jackson Dedick, jr., East Troy; Cal Ries, fr., turner; 195--Gehrig Monday, jr., Whitewater; 220--Obyron Lee, so., Jefferson.

Boys swim

Southern Lakes

Athlete of the year--Hunter Johnson, jr., Elkhorn

Honorable mention--Jacob Brieske, jr., Union Grove; Chase Castel, sr., Delavan-Darien; Justin Pflanzer, sr., Elkhorn.