Baseball

Big Eight

FIRST TEAM

P—Mitchell Woelfle, sr., Craig Corbin Ovist, sr., Beloit; Reagan Klawiter, sr., Verona

C—Drake Baldwin, sr., West

INF—Dan Blomgren, sr., Craig Carson Shepard, soph., Sun Prairie; Ryan Taylor, soph., Verona; Robbie Knorr, Sun Prairie

OF—Spencer Bartel, jr., Sun Prairie; Jack Krumbach, sr., Memorial; Eric Hughes, jr., Craig Brett Kiger, Beloit

DH—John Caron, soph., Sun Prairie

UT—Micah Overley, sr., Craig

AL—Kyle Jungers, sr., Memorial; Clark Schmaling, sr., Craig

SECOND TEAM

P—Noah Wendler, jr., Sun Prairie; Matt Ballweg, sr., Middleton

C—Kyle Murphy, jr., Memorial

INF—Gavin Kilen, fr., Craig Otto Treichel, sr., West; Jared Emerson, jr., Parker Kyle Yu, soph., Memorial

OF—Andrew Rajkovich, jr., La Follette; Ben Collier, jr., Middleton; Tressin Kussmaul, sr., Craig

DH—Ryan Herbst, sr., Craig

UT—Liam Moreno, soph., Sun Prairie

AL—Adrian Montilva, sr., East; Brooks Brazeau, sr., Verona

Player of the Year—Mitchell Woelfle, Craig

Coach of the Year—Victor Herbst, Craig

CITY HONORABLE MENTION

Craig—Tegan Christensen, sr.; Parker—Carter Schneider, jr.; Casey Stone, sr.; Cullen Peterson, jr.; Peyton Meyer, sr.

Rock Valley

FIRST TEAM

P--Preston Viens, jr., Turner; Jared Vogel, jr., Jefferson; Hunter Martin, sr., Whitewater. C--Cooper Pease, jr., Whitewater; Kyle Hanaman, sr., Turner. IF--Reece Samuel, sr., McFarland; Drew Ries, jr., Turner; Dylan Pease, sr., Whitewater; Ben Wileman, jr., Edgerton; Jack Gillingham, jr., Big Foot. OF--Ryan Brost, sr., Jefferson; Carson Hill, jr., Evansville; Roman Evans, sr., East Troy; Cory Walker, sr., Turner. U--Jack Hereley, sr., Big Foot.

SECOND TEAM

P--Ethan France, sr., Evansville; Skyler Gullickson, jr., Edgerton. C--Jaden Johnson, sr., Edgerton. IF--Sam Cincotta, sr., Jefferson; Austin Miller, jr., McFarland; Nick Wille, jr., Evansville; Payton Johnson, jr., Brodhead/Juda. OF--Hunter Kroseberg, sr., Jefferson; Jack Scharlau, jr., Turner; Mason Simmons, sr., Edgerton. U--Carson Wienke, sr., McFarland.

Player of the year--Cory Walker, Turner.

Coach of the year--Jeff Clowes, Turner.

HONORABLE MENTION

Anthony Hibl, so., Big Foot; Kaleb Greco, sr., Big Foot; Andrew Brockwell, so., Brodhead/Juda; Marco Bueno, sr., Brodhead; Clay Ward, sr., Clinton; Evan Ruplinger, sr., Clinton; Nate Reyes, jr., East Troy; Ben Gerber, jr., East Troy; Sam Veitch, sr., Edgerton; Peyton Lee, fr., Edgerton; Aaron Anderson, Evansville; Try Severson, Evansville; Reese Fetherston, Jefferson; Cory Kaiser, Jefferson; Adam Hoveland, sr., McFarland; Carson Werwinski, sr., McFarland; Riley Phalin, sr., Turner; Keegan Marquardt, jr., Turner; Gehrig Monday, jr., Whitewater; Jacob Heritage, so., Whitewater.

Badger South

FIRST TEAM

Thomas Hartlieb, sr., SS, Edgewood; Andrew Newton, sr., 1B/P, Edgewood; Mitchell Wendler, sr., OF, Edgewood; Branden Zastrow, jr., OF, Fort Atkinson; Keegan Knutson, fr., 3B, Milton; Ethan Haefner, jr., 1B, Milton; Evan Jackson, so., P, Milton; Trenton Herber, sr., IF, Monona Grove; Michael Zande, sr., P, Monona Grove; Brady Gerothanas, sr., IF/P, Monona Grove; Matt Rusch, sr., U, Oregon; Brett Faltersack, sr., DH/U, Watertown.

SECOND TEAM

Jackson Wendler, sr., 1B/P, Edgewood; James Vander Mause, so., OF, Fort Atkinson; Graham Arndt, sr., IF, Monona Grove; Brady Killerlain, jr., IF, Monona Grove; Payton Stauffacher, jr., IF, Monroe; Eduardo Saucedo, jr., SS, Oregon; Noah Brindley, sr., 1B, Oregon; Spencer Buskager, so., P, Oregon; Connor Kalinowski, sr., P, Stoughton; Jacob Crogan, sr., DH/U, Watertown; Ben Rothweiler, sr., C, Watertown; Jacob Fischer, jr., P, Watertown.

Player of the year--Thomas Hartlieb, Edgewood.

Pitcher of the year--Michael Zande, Monona Grove.

MILTON HONORABLE MENTIONS

Colin Schuetz, jr.; Caleb Dammen, sr.; Bailey Nickel, sr.; Jack Campion, fr.

Trailways South

FIRST TEAM

P--Justin Swanson, jr., Johnson Creek. C--Ben LaRonge, sr., Deerfield. IF--Dylon Lurvey, jr., Palmyra-Eagle; Jack Kuiper, sr., Williams Bay; Anthony Purpi, sr., Johnson Creek; Bow Hartwig, so., Johnson Creek; Carson Knapp, sr., Deerfield; Carson Galla, jr., Deerifeld; Justin Balch, sr., Parkview. OF--Bryce Henningsen, sr., Johnson Creek; Corey Monty, so., Palmyra-Eagle; Eli Hoscheit, sr., Parkview; Simon Fuerstenberg, sr., Deerfield. U--Derek Stefanczyk, jr., Palmyra-Eagle.

SECOND TEAM

P--Collin Kuiper, fr., Williams Bay. C--Reed Garsky, jr., Johnson Creek. IF--Sam Norton, so., Williams Bay; Ryan Carpenter, so., Palmyra-Eagle; kadin Matheson, so., Deerfield; Tyler Haak, jr., Deerfield. OF--Jarrett Brown, sr., Parkview; Matt Ollis, jr., Palmyra-Eagle; Clayton Mathwig, so., Deerfield. U--Adrian Meza, sr., Parkview.

Southern Lakes

FIRST TEAM

P--Trent Turzenski, sr., Burlington; Jake Zimmermann, sr., Union Grove. C--Jack Clark, sr., Union Grove. IF--Trey Krause, sr., Burlington; TJ Manteufel, jr., Union Grove; Luke Hansel, sr., Union Grove; Quentin Jehn, jr., Waterford. OF--Jason Adams, sr., Burlington; Chance Larson, sr., Elkhorn; Tanner Peterson, sr., Wilmot.

SECOND TEAM

P--Austin Bestul, so., Elkhorn. C--Myles Kazumura, jr., Westosha. IF--Cody Horon, jr., Union Grove; Boyd Biggs, sr., Waterford; Dylan Anderson, sr., Westosha; Tyler Horton, jr., Westosha. OF--Owen Erickson, sr., Union Grove; Alex Salerno, sr., Westosha; Samy Greco, sr., Westosha.

Athlete of the year--Trey Krause, Burlington.

AREA HONORABLE MENTION

Tyler Deleskiewicz, fr., P, Badger; Samuel Grover, sr., IF, Delavan-Darien; Nick Rockweiler, sr., OF, Elkhorn.

Softball

Big Eight

FIRST TEAM

P—Meghan Anderson, sr., Verona; Maddie Gardner, jr., Sun Prairie

C—Katie Pederson, soph., Verona; Olivia Hebert, soph., Middleton

INF—Alyssa Bostley, soph., Verona; Kasie Keyes, jr., Verona; Grace Radlund, soph., Sun Prairie; Grace Hiber, sr., Sun Prairie; Abby Humphrey, soph., Craig

OF—Molly McChesney, sr., Verona; Sabrina Reuter, sr., Sun Prairie; CC Hiorns, soph., Middleton

UT—Natalie Bittner, soph., Beloit; Eden Welling, soph., La Follette

SECOND TEAM

P—Chelsea Naber, sr., Parker Jacey Walker, jr., Beloit

C—Chloe Knoernschild, fr., Sun Prairie; Alexys Luek, soph., Parker

INF—Ally Rosga, soph., Parker; Sydney Toman, soph., Verona; Natalie Frisch, jr., Memorial; Brynn Swanson, soph., Beloit; Ari Brown, sr., Beloit

OF—Kiannah Langham-Oliver, jr., East; Lily Frisch, sr., Memorial; Keeley Cox, sr., Craig

UT—Ari Balas, sr., West; Alina Yazek, sr., Verona

Co-Player of the Year—Molly McChesney and Meghan Anderson, Verona

Coach of the Year—Todd Anderson, Verona

CITY HONORABLE MENTION

Craig—Katelyn Palmer, jr.; Amanda Carlson, sr.; Paige Peloquin, sr.; Katie Kealy, sr.; Parker—Lydia Quade, soph.; Julianna Getka, sr.; Jazz Demrow, soph.; Grace Williams, soph.; Taylor Barfield, jr.

Rock Valley

FIRST TEAM

P--Claire Beck, so., Jefferson; Sara Johnson, sr., Whitewater; Kenzey Conkle, jr., Turner. C--Alyssa Schumacher, jr., Whitewater; Aidyn Messman, fr., Jefferson. IF--Kylee Lukes, jr., Jefferson; KJ LeFave, sr., McFarland; Gabbi Gaziano, sr., Turner; Bryce Hibbs, jr., Whitewater; Luci Kapelka, fr., East Troy. OF--Morgan Gransee, jr., Whitewater; Sydney Raddeman, jr., East Troy; Clarie Peachey, jr., Jefferson; Hailey Elwood, jr., Evansville. U--Megan Verbeten, so., East Troy.

SECOND TEAM

P--Megan Jansen, sr., McFarland. C--Taylor Peterson, so., Clinton; Alanah Halsey, jr., McFarland. IF--Eden Dempsey, so., Jefferson; Riley Summers, fr., Big Foot; Callie Schnitger, sr., Jefferson; Katie Goecks, jr., Brodhead. OF--Zari Martin, jr., Turner; Alexcia Johnson, so., McFarland; Rachael Neitzel, sr., Jefferson. U--Isabella Atkinson, so., East Troy.

Player of the year--Kylee Lukes, Jefferson.

Coach of the year--Mark Peterson, Jefferson.

HONORABLE MENTION

Lynda Santiago, sr., IF, Big Foot; Kaleigh Baxter, jr., C, Big Foot; Hannah Myhre, jr., IF, Brodhead; Bailey Matthys, so., OF, Brodhead; Rileigh McCoy, sr., OF, Clinton; Felicia Teubert, so., P, Clinton; Sophia Heimos, sr., IF, East Troy; Erin Rice, sr., IF, East Troy; Emily Pfeil, jr., IF, Evansville; Braly Wiser, so., C, Evansville; Megan Gleisner, sr., IF, Jefferson; Savannah Serdynsi, fr., OF, Jefferson; Morgan Butler, so., IF, McFarland; Nicole Stubbe, sr., P, McFarland; Mara Fowler, sr., OF, Turner; Grace Olmstead, fr., OF, Turner; Elizabeth Katzman, so., U, Whitewater; Kiyla Kopecky, so., IF, Whitewater.

Badger South

FIRST TEAM

Madison Moore, sr., OF, Edgewood; Kat Brandl, sr., P/SS, Fort Atkinson; Autumn Congdon, sr., U, Fort Atkinson; Erika Reif, so., P, Milton; Peyton Blang, sr., OF, Monona Grove; Olivia Bobak, sr., P, Monroe; Sydney Updike, so., SS, Monroe; Megan Bloyer, so., C/SS/OF, Oregon; Madison Brickson, sr., SS, Stoughton; Lauren Harshbarger, sr., 2B, Watertown; Shaylyn Dunn, sr., P/OF, Watertown; Paige Bacchi, jr., C, Watertown.

SECOND TEAM

Alex Theriault, fr., CF, Fort Atkinson; Emily Goodger, sr., SS, Milton; Shay Anderson, jr., 3B, Milton; Harper Mayfield, fr., OF, Monona Grove; Hailey Betthauser, sr., OF, Monroe; Grace Tostrud, jr., 1B, Monroe; Katie Hayes, so., C, Monroe; Kennedy Nelson, jr., P, Oregon; Sam Mikkelson, jr., OF, Oregon; Kailey Hammersley, jr., P, Stoughton; Hannah Thompson, sr., DP, Watertown; Payton Zubke, sr., OF, Watertown.

MILTON HONORABLE MENTIONS

Kelly Hanauska, so.; Grace Schnell, fr.

Southern Lakes

FIRST TEAM

P--Madison Zerr, sr., Wilmot; Izzy Regner, jr., Elkhorn; Olivia Kazumura, sr., Westosha; Morgan Klein, fr., Burlington. C--Jillian Adams, so., Westosha. IF--Rebecca Edwards, sr., Westosha; Angela Slattery, so., Union Grove; Haley Remington, jr., Elkhorn; Madalyn Harding, fr., Elkhorn. OF--Brooke Walek, sr., Waterford.

SECOND TEAM

P--Seneca Petesron, sr., Badger; Kayli Pfeffer, sr., Union Grove; Anna Wischnowski, so., Wilmot; Christina Crawford, so., Elkhorn; Jasmin Speth, jr., Delavan-Darien. IF--Gracie Peterson, jr., Burlington; Raelynn Barwick, fr., Waterford; Jemma Fiehweg, sr., Waterford. OF--Haley Lamberson, sr., Wilmot; Grace Trautman, jr., Waterford.

Athlete of the year--Madison Zerr, Wilmot.

AREA HONORABLE MENTION

Madison Hunt, sr., IF, Badger; Alyssa Bockelmann, jr., OF, Badger; Savannah Wolf, jr., OF, Delavan-Darien; Ryley Rand, sr., OF, Elkhorn.

Trailways South

FIRST TEAM

Jordyn Pipkin, jr., Johnson Creek; Rylie Thomas, sr., Johnson Creek; Isabella Herman, so., Johnson Creek; Brooke Joseph, so., Johnson Creek; Remington Stark, jr., Parkview; Sidda Meyers, so., Parkview; Lauren Hammes, sr., Parkview; Dani Ament, so., Deerfield; Olivia Tatlock, jr., Deerfield; Aspen Kohl, sr., Deerfield; Lillian Hammond, jr., Palmyra-Eagle; Austyn Hartwig, so., Williams Bay.

SECOND TEAM

Alexis Swanson, fr., Johnson Creek; Abbi Butzler, so., Parkview; Hunter Baars, sr., Parkview; Catelyn Nolan, fr., Parkview; Kaylee Galla, so., Deerfield; Ashlee Ballmoos, so., Deerfield; Morgan Mack, fr., Deerfield; Hailey Eickhoff, so., Deerfield; Blair Webber, sr., Palmyra-Eagle; Madyson Nettesheim, fr., Palmyra-Eagle; Katelyn Millis, sr., Palmyra-Eagle; Brianna Holcomb, sr., Palmyra-Eagle; Tori Pollak, sr., Williams Bay.

Girls soccer

Big Eight

FIRST TEAM

Forward—Alexis Baker, sr., Sun Prairie; Hallie King, jr., Janesville Craig; Angelina Perez, jr., Madison East. Midfield—Brooke Parkhurst, jr., Janesville Craig; Maddi Bremel, so., Madison West; Tyler Wilson, jr., Middleton; Maura Kalmerton, sr., Sun Prairie. Defender—Harper Johnson, jr., Madison Memorial; Audrey Kuhn, so., Madison West; Sara Malinowski, sr., Sun Prairie; Emily Raisleger, sr., Middleton. Keeper—Hailey Collins, sr., Madison Memorial.

SECOND TEAM

Forward—Kenzie Zocher, sr., Middleton; Victoria Bunz, so., Middleton; Olivia Rawson, jr., Verona. Midfielder—Emily Wadzinski, so., Madison Memorial; Mary Kaldor, sr., Madison Memorial; Dani Martin, sr., Middleton; Julia Gilboy, sr., Verona. Defender—Hannah Dunlavy, jr., Janesville Craig; Sydney Makwymo, sr., Madison La Follette; Halle Brown, sr., Madison West; Caitlynn Owens, sr., Middleton; Kirstin Poppen, so., Verona. Keeper—Lissy Kettleson, sr., Madison West.

CITY HONORABLE MENTION

Forward—Hannah Loertscher, jr., Craig; Savanna Dare, jr., Craig. Midfield—Sarah Gregg, jr., Craig; Baleigh Pajerski, jr., Parker; Mia Clarquist, jr., Parker. Defender—Claudia Fieiras, so., Craig; Josie Quade, jr., Parker. Keeper—Maia Rowekamp, jr., Craig.

Rock Valley

FIRST TEAM

F--Lexi Hettiger, sr., McFarland; Abby Eftemoff, jr., Evansville; Peyton Witt, jr., McFarland. M--Abigail Peterson, sr., Big Foot; Zoe Winter, jr., Evansville; Greta Blau, fr., McFarland; Greta Corcoran, so., McFarland. D--Freya Gilbertson, jr., McFarland; Elise Gillen, fr., McFarland; Olivia Peterson, jr., Big Foot; Baily Spach, so., Evansville. U--Cammi Gould, sr., Edgerton. K--Katie Hildebrandt, so., McFarland.

SECOND TEAM

F--Hannah Palmer, jr., Big Foot; Maddie Laskowski, sr., Edgerton; Logan Fristch, fr., Palmyra-Eagle. M--Abby VandeBogert, jr., Big Foot; Abigail Bruce, so., East Troy; Nadia Kim, fr., Edgerton; Emma El-Beri, jr., Jefferson; Sarah Blakeslee, so., McFarland. D--Spencer Stamm, sr., Edgerton; Ameilia Weger, sr., Edgerton; Jenna Gulig, sr., East Troy; Anna Kallsen, jr., Jefferson. U--Isabel TAckman, fr., Jefferson. K--Irelyn Baumberger, sr., Evansville

Player of the year--Lexi Hettiger, McFarland.

HONORABLE MENTION

Molly McEneany, sr., Big Foot; Emma Watters, so., Big Foot; Molly Kemp, sr., Clinton; Elizabeth Kalk, sr., Clinton; Natalie Bertschinger, so., East Troy; Belle Verbeten, sr., East Troy; Lizzy Gould, fr., Edgerton; Paige Ninmer, so., Edgerton; Taylor Acker, so., Evansville; Abby Rosonke, jr., Evansville; Kiana Jenswold, sr., Jefferson; Victoria Kubicek, jr., Jefferson; Alexis Mazzara, jr., McFarland; Grace Henes, jr., McFarland; Mikayla Peardon, sr., Palmyra-Eagle; Monica Curtin, sr., Palmyra-Eagle; Siera Brunner, sr., Whitewater; Cora Linos, so., Whitewater.

Badger South

FIRST TEAM

Madeline Cruz, sr., Edgewood; Jordyn Rothwell, sr., Edgewood; Hailey Rothwell, so., Edgewood; Chloe Buescher, sr., Milton; Maelia Dzeidzic, jr., Monona Grove; Sydney McKee, sr., Oregon; Avary Fanning, jr., Oregon; Brooklyn Kane, jr., Oregon; Anna Schroeder, jr., Watertown; Alayna Clark, jr., Watertown; Melia Moyer, jr., Oregon.

SECOND TEAM

Alexandra Cruz, so., Edgewood; Madison DeMorrett, sr., Edgewood; Maisy Andes, fr., Edgewood; Alexa Dahnert, so., Fort Atkinson; Madline Davis-Troller, jr., Monona Grove; Jensen Ruesch, sr., Monona Grove; Emma Halverson, jr., Oregon; Cassie Kluck, sr., Oregon; Maddy Swartzmiller, sr., Oregon; Samantha Petroski, fr., Watertown; Sophie Wendt, sr., Monona Grove.

Southern Lakes

FIRST TEAM

F--Alexa Panyk, sr., Union Grove; Brittany Gestrich, sr., Badger; Victoria Van Dan, so., Burlington. M--Megan Barger, jr., Union Grove; Elizabeth Schappel, sr., Waterford; Amelia Crabtree, jr., Burlington. D--Cassidy Askin, sr., Burlington; Carlista Panyk, sr., Union Grove; Alyssa Cornell, jr., Waterford. K--Cora Anderson, jr., Burlington. U--Daphne Sieg, sr., Union Grove.

SECOND TEAM

F--Madisyn Frank, jr., Elkhorn; Sophia Parisi, so., Wilmot; Minerba Rodriguez, jr., Delavan-Darien. M--Kristen Guyon, jr., Badger; Sylar Haran, so., Elkhorn; Kayla Maurer, jr., Union Grove. D--Olivia Aguilar, jr., Badger; Mackenzie Johnson, so., Elkhorn; Julianna Huerta, so., Delavan-Darien. K--Taryn Sproul, sr., Badger.

Athlete of the year--Alexa Panyk, Union Grove.

AREA HONORABLE MENTION

Lucy Reed, jr., M, Badger; Alexa Plomares, sr., M, Delavan-Darien; Kim Nelson, sr., D, Elkhorn.

Boys golf

Big Eight

FIRST TEAM

Ryan Mirwald, sr., Verona; Tommy Kriewaldt, jr., Middleton; Mickey Keating, jr., Sun Prairie; Silas Pickhardt, so., Madison Memorial; Daniel Thomsen, sr., Janesville Craig.

SECOND TEAM

Kip Sullivan, jr., Middleton; Jacob Beckman, so., Middleton; Austin Gaby, sr., Verona; Carson Frisch, jr., Middleton; Cale Rufenacht, jr., Verona.

HONORABLE MENTION

Griffin Oberneder, fr., Beloit Memorial; Matt Sorenson, sr., Madison Memorial; Ryan Batterman, jr., Sun Prairie; Conner Kelly, sr., Janesville Craig; George Philbin, jr., Madison La Follette.

Southern Lakes

FIRST TEAM

Blake Wisdom, sr., Badger; Joshua Koszarek, jr., Waterford; Connor Brown, sr., Union Grove; Benjamin Rademaker, sr., Badger; Paul Lynch, jr., Westosha.

SECOND TEAM

Nathan Koch, so., Union Grove; Nicholas Keller, sr., Elkhorn; Luke Abram, so., Badger; Nolan Shirk, sr., Elkhorn; Carter Parent, jr., Badger.

Athlete of the year--Blake Wisdom, Badger.

AREA HONORABLE MENTION

TJ Walton, fr., Badger; Quentin Woyak, sr., Elkhorn.

Rock Valley

FIRST TEAM

Joe Forsting, Edgerton; Kyle Wille, Edgerton; Mitch Vogel, Jefferson; Braden Hurst, Edgerton; Brian Semmann, McFarland.

SECOND TEAM

Tom Romano, Clinton; Bryce Tate, Edgerton; Clayton Jenny, Edgerton; Dayton Oliver, Brodhead; Noah Sweet, Turner.

Trailways South

ALL-CONFERENCE

Boomer Zierath, Abundant Life/Madison Country Day; Thoams Korsholm, Williams Bay; James Rollins, Abundant Life/Madison Country Day; Madi Vine, Parkview.