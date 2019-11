Delavan-Darien got 26 points from Kailea Timmerman, but that was not enough to collect a nonconference girls basketball victory Thursday night.

Visiting Kenosha Bradford countered with 22 points from D’Miya Shannon to edge the Comets 52-49.

Bradford led 23-19 at halftime.

BRADFORD 52, DELAVAN-DARIEN 49

Bradford (52)—Christiansen, 0-1-1; Litkey, 2-0-6; Perez, 2-1-5; Farmer, 0-2-2; Shannon, 10-1-22; Brown, 3-0-8; Ervin, 4-0-8. Totals: 21-5-52.

Delavan-Darien (49)—Speth, 1-2-4; Timmerman, 9-5-26; Peralta, 2-0-5; Crull, 2-1-5; Williams, 3-2-9. Totals: 17-11-49

Bradford 23 29—52

Delavan-Darien 19 30—49

Three-point goals—Bradford 5 (Litkey 2, Brown 2, Shannon), Delavan-Darien 4 (Timmerman 3, Peralta). Free throws missed—Bradford 10, Delavan-Darien 11. Total fouls—Bradford 18, Delavan-Darien 15. Fouled out—Ervin, Perez.