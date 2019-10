Five high school seniors from Janesville, including four from Parker High, have earned second-team all-Big Eight Conference honors on the volleyball court.

Parker outside hitter Rachel Van Beek, setter Shay Riley, middle hitter Tina Shelton and libero Carlie Curtis, along with Craig libero Lauren Glissendorf, were all named second-team all-conference Tuesday.

Janesville Parker's Andy Kimball was named the league's coach of the year after helping guide the Vikings to a third-place finish.

Sun Prairie's KJ McNabb, a senior outside hitter, was named Big Eight player of the year.

Earning honorable mention status were: Craig sophomore McKaylie Justman, Craig senior Rachel Bonham and Parker sophomore Jayda Schober.

Parker, seeded second in its sectional, plays sixth-seeded Wilmot in a WIAA Division 1 sectional semifinal at 7 p.m. Thursday at Burlington.

Big Eight all-conference girls volleyball

FIRST TEAM

Karlie "KJ" McNabb, sr., Sun Prairie; Jordan Armstrong, sr., Verona; Josie Halbleib, jr., Sun Prairie; Jordan LaScala, fr., Middleton; Payton Addink, jr., Sun Prairie; Maddy Kelley, sr., Verona; Carolyn Bohm, jr., Madison Memorial; Claudia Bobb, so., Verona; Claire Ammeraal, sr., La Follette; Rebekkah DeKok, jr., Beloit.

Player of the year--KJ McNabb, Sun Prairie.

Coach of the year--Andy Kimball, Janesville Parker.

SECOND TEAM

Rachel Van Beek, sr., Parker; Shay Riley, sr., Parker; Tina Shelton, sr., Parker; Erica Collin, sr., Middleton; Maia Johnson, jr., Memorial; Amelia Hust, sr., Verona; Lauren Glissendorf, sr., Craig; Carlie Curtis, sr., Parker; Mary Fadele, sr., East.

HONORABLE MENTION

Megan Touchett, sr., Verona; Meghan Drucker, sr., Beloit; Maggiea Allaman, jr., Sun Prairie; Carson Pionek, jr., West; McKaylie Justman, so., Craig; Evie Coleman, sr., Middleton; Jymeni Willoughby, so., La Follette; Jada Cerniglia, jr., Middleton; Delaney McIntosh, so., Verona; Emily Mickelson, jr., Sun Prairie; Rachel Bonham, sr., Craig; Kylee Arn, jr., Beloit; Jayda Schober, so., Parker; Ella Graper, so., Memorial; Lydia Helle, jr., Memorial; Lucy Cranley, fr., West; Adele Hule, so., West; Evin Jordee, fr., Middleton; Alayna Tucker, jr., East; Maya Adams, jr., La Follette; Brynn Swanson, jr., Beloit.

Verona top all-Big Eight soccer honorees--Verona senior midfielder Eliot Popkewitz was recently named the Big Eight's boys soccer player of the year, and Wildcats coach Chris Handrick was the league's coach of the year.

Earning honorable mention honors from Janesville were: Parker forward Abel Saaka, Craig midfielder Rodrigo Villanueva, Craig defender Griffin March, Parker defender Kenneth Zavala and Craig keeper Ty Bienema.

Big Eight all-conference boys soccer

FIRST TEAM

Forward--Josh Cervantes, sr., East; Isaac Gueu, sr., Middleton; Jack Knight, sr., Verona. Midfield--Ben Bauman, sr., East; Tonio Ermakoff, sr., West; Ben Tutewohl, jr., Middleton; Eliot Popkewitz, sr., Verona. Defender--Brett Schneider, sr., La Follette; Erik Genskow, sr., Memorial; Peter Kraus, sr., West; Sam Lynch, sr., Verona. Keeper--Oscar Herrera, sr., West.

Player of the year--Eliot Popkewitz, Verona.

Coach of the year--Chris Handrick, Verona.

SECOND TEAM

Forward--Omar Munoz, jr., Beloit; Eric Jordan, sr., Memorial; Jonathan Gamez, jr., Verona. Midfield--Erick Antimo, jr., La Follette; Dominick Ramirez, sr., Memorial; Jonathan Trilling, jr., Sun Prairie; Gannon Simonett, sr., Verona. Defender--Robby Paredes, sr., East; Cian Carlson, sr., Middleton; Keegan Duffy, jr., Sun Prairie; Tavion McNuckle, sr., Verona. Keeper--Jack Bell, jr., Memorial.

HONORABLE MENTION

Forward--Bernardo Plascencia, sr., Beloit; Abel Saaka, sr., Parker; Khedive Miguel Konde Gwo, jr., West; Ousman Jallow, sr., West; Jackson Stair, sr., West; Braeden Gruber, sr., Sun Prairie. Midfield--Baylor Denu, fr., Beloit; Rodrigo Villanueva, sr., Craig; Davis Nelson, jr., East; Mitchell Purtell, sr., West; Ian Staresinic, jr., Middleton; Max Reteau, sr., Middleton; Logan Parrish, so., Sun Prairie; Sam Abreu, jr., Verona; Bennett Luttinen, sr., Verona. Defender--Luis Delatorre, sr., Beloit; Griffin March, jr., Craig; Kenneth Zavala, fr., Parker; Kevin Johnson, sr., Memorial; Owen Rouse, jr., West; Blake Kalscheur, sr., Middleton; Peter Tuttle, sr., Middleton. Keeper--Ty Bienema, sr., Craig; Gabe Murphy, sr., La Follette; Tanner Scherer, jr., Sun Prairie.