FORT ATKINSON

The Janesville schools tied for sixth at the 2019 Blackhawk Invitational on Friday at Blackwolf Run Golf Course.

Kadin Kleman led Parker by shooting a nine-over-par 81, which tied for third.

Craig was led by an 82 from Daniel Thomson. Conner Kelly added an 86.

Zack Milner shot an 85 for Parker.

Kewaskum High won the meet with a 330. St. Mary Springs’ Doyle Kelly led all golfers with a 5-over-par 77.

High school boys golf

Blackhawk Invitational

At Blackwolf Run (Par 72)

Team scores

Kewaskum 330, Bay Port 344, Mount Horeb 347, Monona Grove 354, Howards Grove 367, Craig 370, Parker 370, Abundant Life Christian 371, Saint Mary Springs 372, Watertown 388, Mosinee 394, Belleville/Monticello 411, Kohler 411, Fort Atkinson 439

Individual Leaders

Doyle Kelly 77 (SMS), Andrew Carlton (KEW) 80, Zak Kulka (BP) 81, Kasen Fager (MH) 81, Kadin Kleman (Parker), Stanford Swid (MOS) 81

Area Scores

Kewaskum (330)—Carlton 80, Jacob Schlosser 83, Brad Buechel 83, Talon Ralph 84

Bay Port (344)—Kulka 81, MJ Hallman 91, Casper Rubbelke 93, Parker Leisses 105

Mount Horeb (347)—Fager 81, Tommy Winkler 86, Will Kealy 88, Jack Whaley 92

Monona Grove (354)—Connor Bracken 84, Victor Banovetz 88, Jacob Frederickson 90, Jordan Hibner 92

Howards Grove (367)—Ryan Splittberger 84, Jack Baldwin 86, Jacob Heim 93, Ryan Baldwin 104

Craig (370)—Daniel Thomsen 82, Conner Kelly 86, David Lux 91, Koby Porter 111

Parker (370)—Kleman 81, Zack Milner 85, Jay Gorman 101, Ryan Zimmerman 103

Abundant Life Christian (371)—Boomer Zierath 85, Jack Rollins 85, Blake Perkins 100, James Rollins 101

Saint Mary Springs (372)—Kelly 77, Teddy Schumacher 92, Kyle Pelz 100, Jack Sabel 103

Watertown (388)—Griffin Meyer 91, Caden Fredrick 93, Lance Blasing 97, Calvin Marks 107

Mosinee (394)—Swid 81, Toren Holtz 99, Parker Craft 105, Logan Cychosz 109

Belleville/Monticello (411)—Peter Gustafson 88, Jakson Trainor 102, Logan Niesen 108, Jaxson Pier 113

Kohler (411)--Sam Biznek 89, Tanner Thyse 105, Sam Kelm 108, Tanner Coenen 109

Fort Atkinson (439)—Brayden Brown 106, Luke Ellingson 108, Ashton Tessman 110, Grey Wixom 115