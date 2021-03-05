Parker High School has announced its first-semester honor roll for the 2020-21 school year.
Academic excellence
Grade 9—Mya Barnes, Annabelle Becker, Dawson Cole, Hallie Cowne, Courtnie Curtis, Joseph Dobson, Domnick Ellis, Elayna Garecht, Noah Herbst, Elisandro Jaramillo Delao, Antoine Jarrett, Angelina Jorgenson, Aslynn Lestikow, Larissa Lois, Yvette Merino, Sophia Meyer, Katelyn Mills, Addison Nelson, Vaneth Nou, Megan O'Leary, Grace Pakes, Ava Pel, Isabel Perry, Milo Ruhland, Tavyne Schnuck, Eva Schroeder, Charlotte Simmons, Keegan Skrzypchak, Carter Smalley, Jillian Spooner, Alyson Sullivan, Mia Tracey, Laura Urbin, Gavin Vogel, Alison Walters, Hunter Woodard and Savannah Wyss.
Grade 10—Jessenya Arambula-Etchell, Lucy Barnes, Ivy Becker, Hannah Bolly, Bailey Carlson, Brady Carlson, Jorge De Dios-Bautista, Claire Deutscher, Bailey Duerst, Eleanor Franke, Kevin Gallagher, Elizabeth Haynes, Stephanie Kjenner, Mekila Lindner, Nariyah Lot, Rebekah Montanye, George Olson, Rylan Pagel, Khushi Patel, Skyler Seel, Megan Shaw, Mariah Silbaugh, Leah Sodemann, Lucas Suda, Toryn Swartout, Mirium Torres, Sydney Vincetich, Andrew Warrichaiet, Madison Wiedenheft and Karlie Zimmermann.
Grade 11—Ian Breidenstein, Jacob Brost, Kendall Buehl, Chance Churchill, Olivia Combs, Zander Davis, Andrew Edwardson, Addison Fenrick, Jared Frank, Jillian Fry, Carter Fugate, Faith Green, Mildred Hernandez Garcia, Trace Jacobson, Hanna Johnson, Keegan Kind, Nathan Linlavong, Emma Lippens, Olivia Mauritz, Tadyn McCann, Jacob Naber, Hogan Nightingale, Sydney Pajerski, Heriberto Patino Luna, William Poff, Abbigale Radtke, Griffin Rhoades, Amelia Ross, Bryson Schilling, Amber Schoville, Kylee Skrzypchak, Jax Spoden, Emily Thiel, Piper Vinz, Owen Vogel and Makenziey Woodard.
Grade 12—Reese Bemrich, Rylee Bierman, Hunter Burkhamer, Mackenzie Carlson, Isabella Castellano-Moen, Ryan Cleaver, Angel De Dios-Bautista, Robert DeLong, Emily Diaz, Chase Edwardson, Cayden Erickson, Ashley Everson, Jamea Everson, Cole Gapski, Alexandria Hanson, Elijah Harnack, Cameron Harris, Zachary Heim, Owen Henry, Lexie LaChance, Isaac Lebeck, Megan Lemoine, Reghan Linneman, Lauren McKay, Jenna McMahon, Jesse Mendez, Logan Nyborg, Sam O'Leary, Emma Perry, Emma Peterson, Lydia Quade, Benjamin Rahlf, Isadora Ries, Claire Roca, Lindsey Roeschli, Allisyn Rosga, Matthew Ruby, Jaida Salaam, Garrett Sanwick, Caedon Schachtschneider, Aidan Schuh, Jessica Shaw, Kailee Sitter, Michael Soule, Annah Tearman, Brooke Thomas, Isabella Toberman, Dana Tuy, Alex Varela Guillen, Gracelyn Williams and David Zavala Ortiz.
High honors
Grade 9—Nicholas Banasinski, Ethan Bradshaw, Cayden Brandenburg, Michael Brennan, Noah Chitek, Johnathan Green, Abbigail Ippolito, Drake Kane, Christian Leak, Alexander Linck, Braden Loertscher, Preston Nelson, Zachary Payne, Tyler Peacock, Jenessa Pruett, Charles Radloff, Leonardo Rainiero, Addison Riley-Lein, Kaylee Shear, Jermaine Shockley, Jameson Stuckey, Alexa Sturdevant, Sarah Thobe, William Thurner and Melina Williams.
Grade 10—Anna Brown, Jaicy Campbell, Olivia Cruz, Jennifer Gutierrez-Martinez, Cole Johnson, Rylee Jordan, Cody Lantta, Myha Mohr, Tryton Northrop, Lillian Pfister, Carson Purdy-Hilts, Jenna Runaas, Kealand Sauser, Natalia Tomas and Sarah Zimmerman.
Grade 11—Sullivan Degarmo, Megan Ehle, Carter Herbst, Jackson Holterman, Alexis Labuguen, Madison Leeder, Ashlyne Lindner, Audrey Matthess, Brooke Payne, Logan Risseeuw, Ashton Rooney, Aubri Rooney, Tyler Saunders, Sydney Thompson and Braden Zimmermann.
Grade 12—Brandan Annen, Logan Dahlke, Dawson France, Megan Galster, Mario Garcia Serna, Matthew Hartwig, Mackenzie Jacobsen, Levi Johnson, Nolan Limones, Cameron Manthei, Macy Matijevich, Parker Olson, Brina Rickman, Abrianna Schoff, Abreanna Schuhmacher, Tanner Thayer, Ethan Thompson, Brandon Turner, Quintarra Wallace, Brandon Walser and Aleksia White.
Honors
Grade 9—Mia Andrade, Ashton Benage, Evelyn Britton, Isabella Cassioppi, Abigail Cornell, Tristan Curlee, Jackson Degarmo, Lance Fehly, Koda Goodbear, Ryan Granger, Isabell Guzman, Holden Higgins, Lily Hornung, Takyrah Johnson, Brooklynn Jones, Paul Kim, Nicole Koniewicz, Caleb Krueger, Tyler Lambert, John Marling, Kaelyn Minich, Jaxon Pajerski, Kassie Primus, Caleb Thomas, Kaleb Utecht, Zachariah Visgar and Conner Wallman.
Grade 10—Paisley Booth, Veronica Burns, Carissa Carney, Kaylee Conaway, Lilli Cota, Jacob Davidson, Eli Diaz, Janiyah Everson, Alexandra Franklin, Atrinity Giese, Serenity Graves, Quinton Greer, Alyxis Hanson, Conor Herbert, Kaylee Jacobson, Victoria-Anna Kampmann, Griffin Knilans, Madalynn Knoke, Evan Lloyd, Daniel Marshall, Haylee McCumber, Tre Miller, Audrey O'Leary, Ryan Peterson, Owen Pittenger, Chloe Purdy-Hilts, Rebekah Ragan, Connor Rogula, Owen Sanborn, Samantha Schumacher, Ava Severt, Kyle Smith, Ashton Swanson, Begonia Vingers, Austin Williams, Caleb Wilson and Syrus Worden.
Grade 11—Samuel Briggs, Robert Buchanan, Tanith Camp, Saharra Cappis, Emilie Curtis, Jared Davis, Talaya Dorl, Allison Dorsey, Kyley Evans, Ian Garecht, Justin Girtler Goodbear, Aidan Granger, Bryn Hanson, Cole Jordan, Kyle Kauffman, Brent Klukas, Alison Knopes, Katherine Leach, Kailee Manthei, Lisa Miguel, Reese Miller, Drexel Norman, Kai Odegaard, Alex Prom, Natalia Rebout, Jackson Ryan, Jayda Schober, Lorien Teval, Amiah Thomas, Ashton Thompson, Emma Thurner, Abigail Torres, Grant Voegeli, Brodey Wixom and Hunter Woodworth.
Grade 12—Salvador Acosta, Hannah Aegerter, Alyson Christianson, Tyler France, Jenna Gackstatter, Nicholas Galvan, Kaylee Hartwig, Julia Hayes, Bailey Hoffmann, Nadia Jaramillo Delao, Lacey Langron, Jacob Law, Patrick Mahaffey, Hailey Miller, Julia Newmark, Jasper Nightingale, Madelynn Punzel, Ian Ramirez, Christian Schoville, Brooke Schroeder, Jesse Severson, Audrey Smiley, Connor Stirmel, Eliana Stuckey, Evan Terry, Tyler Vincetich and Brenden Weis.