Beloit Turner High School has announced its second-semester honor roll for the 2020-21 school year.
High Honors (3.5 to 5.0 GPA)
Grade 9 - Dane Athens, Andrew Buckley, Mason Callahan, Maddox Carl, Gabrielle Champeny, Nora Chmielewski, Logan Clark, Patrick Daehler, Clayton Dalton, Jacob Davis, Kamdyn Davis, Isabella Dutter, Hayden Frey, Kaleb Gjeston, Emily Hanson, Hannah Hanson, Sara Harrison, Lily Hess, Landon Hornagold, Nevayah House, Devon Losey, Rebecca Lynn, Ky’Asia Majeed, Logan Malkow, Bethini Mosher, Courtney Nelson, Khoa Nguyen, Carlos Ramirez, Jackson Reil, Mariah Richardson, Zackary Ries, Cole Rowald, Samuel Rowald, Quentin Scherck, Luke Staack, Hailee Steffen, Nash Swanson, Sierra Thomas, Addison Tillett, Jada Tuttle, Lillyana Watters, Erik Williams, Kylie Wilson and Caitlin Wirth.
Grade 10 - Analiese Alvarez, Clara Baertschi, Jehna Beeler, Hannah Bennett, Logan Braasch, Rachel Cleaver, Lacy Combs, Michael Cook, Conner Dovenmuehle, Michael Erickson, Jacob Fell, Nadilee Fernandez, Kyli Genung, Konner Giddley, Karen Guizar, Cassandra Gurka, Eric Halon, Mason Hoenig, Connor Hughes, Brennen Ingram, Connor Jacobson, William Lauterbach,, Kayden Martin, Cole Miller, Evelyn Mrizek, Braxtyn Ndumu, Dustin Nguyen, Darren Niedfeldt, Kristie Nielsen, Fernando Orbezo, Lindsay Peterson, Morgan Rasmussen, Karime Rojas, Ryleigh Rose, Lydia Seifarth, Vanessa Skildum, Roseann Sous, Isabella Spain, Justin Teague, Sydney Toland, Taylor Viens, Carter Ward, Noah Ward, Tanner Ward and Jocelyn Williams.
Grade 11 - Donjet Ahmedi, Alexander Aquino, Savanna Bishop, Jackson Burk, Sanya Casique, Tanner Christopherson, Clayton Coldren, Camden Combs, Shelby Curry, Timothy DeBerry, Theo Felger, Sariya Forrest, Gavin Frey, Allan Garcia, Jaci Goodwin, Ashlyn Hawkins, Trenton Houck, Abigail Hummer, Reece Johnson, Hailey Marshall, Aniya Martin, Ellie Maxwell, Fran McKearn, Brayden McMahon, Chloe Meyers, Branden Moe, Jacob Mortimer, Jailyn Mosley, Jenna Mosley, Jennifer Nguyen, Donovan Niedfeldt, Eric Nohr, Grace Olmstead, Francisco Orbezo Jr., Mekhi Ott, Malachi Payne, Gia Peiffer, Alyssa Peterson, Kendall Peterson, Collin Ries, Dylan Roberts, Amanda Rogacki, Samuel Smith, Kirsten Steffen, Nichole Swanson, Hannah Tysse, Auston Wells, Jacquelyn Wendt, Maclane Wightman, Stephanie Wuksinich and Annabelle Ziemba.
Grade 12 - Alexander Cleaver, Calvin Coldren, Mallory Combs, Kade Cook, Madison Covey, Hayden Disrud, Sabrina Fitzgerald, Kortez Graham, Peyton Hasse, Presley Hasse, Elizabeth Heinze, MelanieHernandez, Andrew Himmelmann, Mackenzie Hudson,Camrie-Alexis Jamerson-Warne, Gabrielle Johnson, Kyle Karich, Cassidy King, Tairyin Klossner, Eleanor Lindsay, Kelsie Martin, Sean McCarthy, Javier Montoya, Jolie Moran, Abigail Mortimer, Jack Neupert,Phoukahm Phonesavanh, Julia Prouse, Alisyn Rickels, Haley Rodgers, Samuel Rosenthal, Rebecca Schildgen, Joseph Smith, Maura Spain, Olivia Tinder, Sativa Tuttle, Gabrielle Virgin, Samantha Wells, Brinnley Wilson and Samantha Wilson.
Honors (3.0 to 3.49 GPA)
Grade 9 - Gabriel Adams, Araceli Beltran, Trista Bennett, Addison Boothe, Ethan Elliott, Andrea Fairbank, Christopher Flynn, Reece Harrison, Emma Henthorn, Guilianna Moore, Reina Niemeier, Alejandro Orta Jr., Lenayah Sherrod, Aniyah Stoltz-Nevel and Annabelle Wolf.
Grade 10 - Bryar Blackwell, Payton Boles, Austin Coldren, Allison Covey, Matthew Hathorn, Brent Hoppe, Tyler Kramer, Jayce Kurth, Mason Martindale, Maguire Maxwell, Christopher Moore Jr.,Ireland Ott, Nathan Pozzani, Sidney Roser, Anastasia Sieren, Jack Stelter, Gavin Stuck, Autumn Summer and Addalynn Teeter.
Grade 11 - Bevin Blum, Josiah Dillard, Alexandra Foulk, Jocelyn Jordan, Connor Larson, Corbin Schleis, Raven Villarreal, Ryan Wirth, Dayton Yuhas, Sydney Zhe and Trinity Zimmerman.
Grade 12 - Breanne Baker, Camden Boudreaux, Aiden Diehl, Giselle Esquivel, Madisyn Foulk, Sydney Harbison, Ayla Johnson, Makenzie Key, Kamiliah Kolthoff, Cooper Moran, Shaylie Shear, Nevina Sims, Logan Sturdevant, Trayke Teeter, Samuel Tews and Mackenzie Toland.