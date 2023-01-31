Beloit Turner High School released its first-semester honor roll for the 2022-23 school year.
High Honors (3.5 to 5.0 GPA)
Grade 9 – Jasmin Bailey, Alexa Barajas, Maliyah Barnes, Soren Beck, Emma Bue, Cacee Carl, Jillian Crall, Kylie Davies, Emma Edwards, Myah Franks, Madelyn Greenwood, Emma Hartlaub, Gunnar Herstad, Madyson Hoenig, Ashi’ya House, Carston Jacobson, Savanna Jovenal, Austyn Kjendlie, Kaylee Kramer, Luke Malkow, Ryland McKinney, Sydney Mikkelson, Madelyn Monahan, Olivia Moore, Addison Mortimer, Jayden Mosley, Magdalyn Mrizek, Connor Myers, Victoria Nguyen, James Njoo, Thomas Peters, Rylan Rasmussen, Elizabeth Robb, Mason Rumage, Adriel Salazar, Kimberlee Shay, Bronwyn Sherlund, Kielee Shoemaker, Colby Spain, Tatym Stuck, Abigail Tahtinen, Brynn Tess, Rylie Warren, Kathryn Wolf, Emily Wyss and Mattingly Zamecnik.
Grade 10 – Cesar Alfaro, Emily Bennett, Brody Berg, Kamryn Clark, Lane Clark, Sunni Crawford, Mario Dorronsoro Zabalza, Samuel Erickson, Max Fischer, Jocelyne Garcia, Ethn Halon, Devlyn Halverson, Dylan Key, Kera Kroening, Damon Lambert, Alexis Larson, Isabella Lockwood, Claire Mattison, Autumn Meris, Waylon Mosher, Kennedi Neujahr, Brianna Olivares Flores, Sid Patel, Jayden Piccione, Joseph Price, Ayden Rockweit, Ethan Scherck, Samantha Schleis, Arman Sokhey, Micah Taylor, D Terrell, Delaney Thompson, Mea Torsini, Jon Tysse, Kaylyn Ward and Elizabeth Wuksinich.
Grade 11 – Dane Athens, Andrew Buckley, Mason Callahan, Maddox Carl, Cal Chmielewski, Logan Clark Clayton Dalton, Kamdyn Davis, Hayden Frey, Kaleb Gjeston, Hannah Hanson, Sara Harrison, Lily Hess, Nevayah House, Elzavian Howard, Rebecca Lynn, Logan Malkow, Guilianna Moore, Bethini Mosher, Courtney Nelson, Khoa Nguyen, Reina Niemeier, Carlos Ramirez, Zachary Ries, Cole Rowald, Quentin Scherck, Jadyn Shulll, Luke Staack, Hailee Steffen, Julia Tahtinen, Addison Tillett, Jada Tuttle, Carson Walker, Lillyana Watters and Caitlin Wirth.
Grade 12 – Ash Adams, Marilyn Arroyo, Clara Baertschi, Jehna Beeler, Hannah Bennett, Bryar Blackwell, Payton Boles, Logan Braasch, Cortez Castillo, Kacy Clark, Rachel Cleaver, Austin Coldren, Lacy Combs, Michael Cook, Issack Delgado, Elijah Dever, Elizabeth Dezwarte, Conner Dovenmuehle, Michael Erickson, Kyiara Fassel, Jacob Fell, Nadilee Fernandez, Kyli Genung, Konner Giddley, Karen Guizar, Eric Halon, Ashley Hess, Mason Hoenig, Brent Hoppe, Connor Hughes, Brennen Ingram, Connor Jacobson, Tyler Kramer, Jayce Kurth, Kyle Larson, Kayden Martin, Mason Martindale, Maguire Maxwell, Cole Miller, Christopher Moore,Jr., Cyrus Mosher, Dustin Nguyen, Darren Niedfeldt, Leo Nollmeyer, Fernando Orbezo, Lindsay Peterson, Mikaya Pingel, Nathan Pozzani, Morgan Rasmussen, Ryleigh Rose, Anthony Rygh, Lydia Seifarth, Anastasia Sieren, Vanessa Skildum, Hope Sorenson, Roseann Sous, Isabella Spain, Jack Stelter, Tristan Stuck, Autumn Summer, Justin Teague, Addalynn Teeter, Sydney Toland, Taylor Viens, Carter Ward, Noah Ward, Tanner Ward and Jocelyn Williams.
Honors (3.0 to 3.49 GPA)
Grade 9 – Carter Atkinson, Eli Behrens, Nathan Buckley, Jaydn Buhmeyer, Tia Chancy, Romin Conniff, Sydney Cook, Verdabelle Davis, Amari Dotson, Belinda Galvan, Bayleigh Geffers, Grace Griinke, Amari Hanson, Jayla Hodges, Julian Huerta, Isaiah Lomax, Owen McKinney, Jayden Pozzani, Annalee Ramos, Tucker Richards, Mia Scianna, Portia Segerstrom, Emma Staack, Sadie Stauffacher, Tarah Sympson, Braedyn Troxel, Kayden Tyler, Easton Underhill, Tanzaneyah Vanvleet, Jaxon Walenga, Eli Wheaton, Camee Winchester and Haleigh Winke.
Grade 10 – Isaac Adams, Noah Alvarez, Sydney Andrews, Tiare Arrequin, Amiya Banks, Byrin Blum, Ava Coldren, Leyton Davies, Amiya Dotson, Noah Everson, Carter Fry, Rylie Geister, Anh Ha, Tiana Hebble, Dallas Jacobson, Julia Kirchner, Madyson Lucero, Brijit Mosher, Gracie Murphy, Jacob Nelson-Rebout, Trevor Noack, Kirah Rath, Lucas Schendel, Daimeyon Schultz, William Seifarth, Cherish Smith, Satine Thomas, Fernando Tillery, Kendall Tracy and Makena Whitt.
Grade 11 – Noah Amosa, Mariya Babilius, Mason Baker, Trista Bennett, Karma Booker, Gabrielle Champeny, Levin Crawford, Patrick Daehler, Jacob Davis, Ethan Elliott, Jack Fischer, Christopher Flynn, Ethan Hale, Logan Halvorsen, Anthony Hamilton, Emily Hanson, Emma Henthorn, Landon Hornagold, Ethan Kelleher, Colby Lengjak, Tyler Lentine, Devon Losey, Ky’Asia Majeed, Alejandro Orta, Jackson, Reil, Mariah Richardson, Samuel Rowald, Nathan Rowland, Lane Sherrod, Alexis Soria, Joseph Stanaszak, Nash Swanson, Dakota Thomas, Sierra Thomas, Kaylee Tracy, Elaine Vellella and Nevaeh Wash.
Grade 12 – Dryden Bailey, Michael Bradley, Jr., Nolan Eberhardt, Malikhi Finn, Sean Fogel, Hunter Griinke, Cassandra Gurka, Dominic Halverson, Haley Harris, Matthew Hathorn, Nathan Hayden, Kooper Huffman, William Lauterbach, Braxtyn Ndumu, Emily Nichols, Kristie Nielsen, Owen Niman, Braeden Ovist, Griffon Rippl, Karime Rojas, Autumn Segovia, Gavin Stuck, Layne Summer and Kareli Watters.